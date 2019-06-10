Вода в спеку може зашкодити: лікар назвав, кому варто бути обережним

Лікар, доктор медичних наук Віктор Сидоренко зазначив, що у спекотні дні, яких судячи з усього, цього літа буде більш ніж достатньо, потрібно уникати перегрівання, зменшити час перебування на сонці та намагатись якнайбільше вбиратись у світлі кольори, як в одязі, так і у взутті.

Щодо кількості рідини, яку потрібно випивати щодня, то він зауважив, що її має бути не менше ніж два літри, тому як вода, яка випаровується у людини через шкіру, сприяє зниженню температури тіла та зменшує шанси отримання теплового удару.

Проте він зробив застереження, що люди, які страждають набряками мають звернутися до лікаря, аби покращити роботу нирок. Бо для них надмірне споживання води та спека можуть призвести до розвитку гострої серцевої недостатності.

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