Вода після цунамі в Туреччині зносить все на своєму шляху

Мирослав Семенюк Відео 15:00, 30.10.2020
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