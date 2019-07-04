Вода Донбасу: Тука розповів про зловживання та безконтрольне використання коштів

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука зазначив, що у міністерстві знають, як вийти із ситуації, що склалась з КП "Вода Донбасу".

За його словами, за всі ці роки Донецька військово-цивільна адміністрацію, яка фактично є власником цієї компанії, втратила контроль за її діяльністю, що втілилось у абсолютно автономний та контрольований режим роботи. Він наголосив, що МінТОТ надавали уряду та правоохоронним органам інформацію про численні зловживання.

Так, за його словами, "Вода Донбасу" збирає кошти від цивільного населення, яке живе на непідконтрольною території. При цьому комунальне підприємство використовує ці кошти безконтрольно. Він наголосив, що нікому в Україні не відома доля цих коштів, обсяги і статті витрат.

Він заявив, що міністерство з питань тимчасово окупованих територій виступає категорично проти збереження цієї системи, коли кожен рік єдине, що заявляє керівництво цієї компанії – "дайте 1 млрд 800 тис. гривень на погашення заборгованості".

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