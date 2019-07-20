Во время выборов президента было очень много нарушений. Уголовных дел сотни - Шевченко

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Бенжамин Моро – заместитель Главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, и Артем Шевченко – руководитель департамента коммуникаций МВД Украины рассказали о нарушениях во время предвыборной кампании и резонансных расследованиях.

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