Во время выборов президента было очень много нарушений. Уголовных дел сотни - Шевченко

Во время выборов президента было очень много нарушений. Уголовных дел сотни - Шевченко531 Читати матеріал російською
В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Бенжамин Моро – заместитель Главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, и Артем Шевченко – руководитель департамента коммуникаций МВД Украины рассказали о нарушениях во время предвыборной кампании и резонансных расследованиях.
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