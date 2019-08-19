Власники готелів не переймаються безпекою: пожежа в Одесі

Експерт з готельно-ресторанного бізнесу Богдан Михайлов прокоментував стан, в якому знаходяться готелі в Україні.

Він зазначив, що питання безпеки повинно було підніматися значно раніше, без доведення ситуації до тих наслідків, які ми маємо зараз. Експерт наголосив, що подібні ситуації виникали у наших сусідів, але, на жаль, українці не навчилися на помилках інших і не змогли передбачити, що подібне станеться і у нас. Він заявив, що пожежі В РФ вже були "дзвіночками" для всієї сфери готельно-ресторанного бізнесу в Україні, для того щоб почати масові перевірки на безпеку та впровадження стандартів, які мають бути застосовані у цій сфері.

Експерт наголосив, що власники усіх закладів, де відбувається масовий відпочинок людей, обов'язково мають обладнати приміщення відповідними системами пожежогасіння, щоб убезпечити людей на відпочинку. Готель у даному випадку, за словами Михайлова, - це не виключення, це також відпочинок, і трагедія, наприклад, може статись тоді, коли люди сплять. За словами експерта, більшість власників та директорів в Україні економлять на системах захисту від пожежі. Керівники у цій сфері вважають. що це може відбутись, але не станеться із ними.

Експерт додав, що готель в Одесі, де сталася трагедія, взагалі не мав права функціонувати, адже деякі номери у ньому не мали навіть вікон, а приміщення самого готелю - це приміщення колишнього трамвайного депо.

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