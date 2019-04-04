Власник підірваного авто — офіцер спецслужб: Obozrevatel News о 15:00 від 04.04.2019

Власник підірваного авто — офіцер спецслужб

Підірвана в Києві автівка належала офіцеру українських спецслужб. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Юрій Бутусов. Вибух, стався близько другою години ночі у Голосіївському районі столиці. В поліції повідомили про одного пораненого. Пізніше Юрій Бутусов написав, що цей потерпілий є диверсантом, який хотів замінувати автівку українського розвідника.

Пожежа у столиці на Осокарках

У Києві на Осокорках виникла пожежа. За попередніми даними, загорілася будівельна споруда. У ДСНС кажуть: площа, на яку поширився вогонь, склала 800 квадратних метрів. Боротися з пожежею приїхали 13 одиниць техніки та чотири десятки рятувальників. За попередніми даними, обійшлося без потерпілих. Що стало причиною – встановлює слідство.

У ЦВК відреагували на ймовірні дебати

На "Олімпійському" будуть не теледебати, а передвиборча агітація. Саме так у ЦВК відреагували на плани кандидатів у президенти провести дебати на стадіоні. Голова ЦВК Євгеній Радченко пояснив: процедуру і терміни проведення передвиборчих теле-дебатів визначає закон. Вони мають відбуватися на Суспільному телеканалі й оплачуватися з державного бюджету.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся