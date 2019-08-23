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Влада злякалась, що залишиться у меншості: ветеран про два паради

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Ветеран АТО Гліб Бабич прокоментував, як ветерани будуть брати участь у параді Захисників.

Він заявив, що не паради розділяють українців. Розділ, за словами ветерана, якщо він існує, то він відбувається у головах.

Він нагадав про історію, за якою виникло два паради на День Незалежності. По-перше, владою парад був скасований. Тобто, взагалі скасований, нагадав Бабич. І лише після того, як парад було скасовано, ввечері того ж дня була ініціатива багатьох людей – ветеранів, діючих військових, волонтерів. Вони вирішили організувати свій власний парад. Після цього рядом ветеранських організацій було вжито певних заходів, вони створили організаційний комітет (для організації другого параду). І тільки після цього адміністрація президента почала змінювати формат свого заходу. Це був або переляк, що вони виявляться у меншості, або ще щось, додав Бабич.

"Але я не бачу, щоб це було щиро. Бо було це дуже запізно", - зазявив ветеран АТО.

Видачу 2000 грн військовим ветеран назвав спробою їх купити. Саме так, на його думку, виглядає ця ситуація після того, що відбулось із парадом.

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