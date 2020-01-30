Влада веде українців до пенсійного колапсу: Павло Розенко

Віце-прем'єр-міністр України (2014-2019 рр) Павло Розенко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував заяву міністерки, що українців потрібно стимулювати відкладати собі на пенсії.

"Я хочу звернути увагу на те, що нинішня влада не бачить ссенсу у введенні накопичувальної системи пенсійного страхування. У цьому закладена загроза, яка полягаю у тому, що насправді "Слуга народу" йшла на вибори із обіцянками запровадження систему накопичення пенсійного страхування. Свого часу я просував цю ідею дуже активно. І от питання тоді до програми "Слуги народу" та до уряду, який цією партією обраний. Чому вони суперечать один одному. А друге питання полягає у тому, що приватні пенсійні фонди - це інструменти, завдяки якім українці можуть накопичувати. Але умов для роботи таких фондів немає", - заявив Розенко.

Він зазначив, що вкотре переконався у відсутності стратегії щодо розвитку держави.

"Це якісь абсолютно хаотичні дії та слова, які не складаються у єдину картину", - заявив Розенко.

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