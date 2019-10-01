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1 жовтня • оновлено в 14:45
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Влада в Україні боїться ветеранів: Євген Дикий

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Ветеран АТО, експерт Інституту міжнародного центру демократії Євген Дикий прокоментував ситуацію із реабілітацією ветеранів АТО та ООС.

Він заявив, що це питання вже неодноразова піднімалось, і всі пропозиції були враховані під час створення нового центру реабілітації для ветеранів. Спеціалістів-психологів, які знаються на проблемах ветеранів та людей, які пройшли війну, зараз дуже мало. За його словами, на кількість людей, які пройшли війну, психологів майже немає.

Дикий зазначив, що ніхто не повертається із війни з абсолютно такою психікою, як була до того. На його думку, більшість повертається із ПТСР, але лише 3-5% потребують спеціалізованої професійної допомоги. Більшості ветеранів достатнє просто особливого ставлення до себе з боку родини, колег по роботі, суспільства та держави.

"Вони просто нас бояться. якщо для нейтралізації лише одного хлопця на мосту Аваков задіяв 300 поліцейських, то скільки потрібно щоб вгамувати 370 тис. ветеранів", - зазначив Дикий.

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