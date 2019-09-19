Влада не запевнила, що не здасть інтереси України: розвідник про захоплення мосту Метро

Микола Маломуж голава Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 рр. заявив, що Белько може стати прикладом для інших.

І керівництво нашої держави сьогодні, і суспільство певною мірою, за його словами, було не готове до такої реакції, таким діям. Хоча передумови для цього були. Влада не могла чітко сформулювати модель врегулювання і які буде робити конкретні кроки у формулі Мінського процесу, у формулі можливих нормандських зустрічей і в формулі зустрічі Зеленського з Трампом. Тобто дати чітке бачення, які перспективи, і що влада буде робити в інтересах України, і що вона ні на крок не здасть інтереси нашої держави. Тому у суспільства дійсно різні реакції, пояснив експерт. Одні, на його думку, налаштовані на підтримку, аби був мир. Інші – навпаки дуже жорстко. В першу чергу це представники силового блоку і учасники АТО, які воювали на Донбасі. Ця категорія дуже чутлива у цьому відношенні, додав Маломуж.

"І реакції різні. Ось ми зараз вивчаємо реакції щодо Белько цього, який захопив міст, що дійсно були негативні висловлювання, різкі, навіть погрози звучали. І Белько як реалізація цих реакцій може бути. Так, він неадекватний. Так, він неправомірно діяв. але якраз умови, які створювалися, могли до цього призвести. Навіть якщо у нього не було безпосередньо намірів захоплювати з метою протесту проти діючої влади, то суспільство в деякій мірі і частина людей, які воювали, були налаштовані критично по відношенню до тих кроків, а особливо ті, хто гостро реагують, навіть були готові до якихось протестних або радикальних дій", - заявив Маломуж.

Ось це сьогодні загроза. Її не врахувала влада. Влада повинна була дати чіткі меседжі, бачення ситуації, що не здадуть інтереси України. Тоді не буде Бельків, не буде інших подібних дій, особливо з боку представників силового блоку, які воювали на Донбасі, додав він.

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