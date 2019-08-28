Визволенням полонених українців займається особисто Зеленський: ексрадник СБУ

Радник голови СБУ 2015-2018 років Юрій Тандіт прокоментував новини про підготовку військовополениних українців, які незаконно утримуються Кремлем, до звільнення.

Він зазначив, що подібні перемовини завжди проводились у режимі тиші, вони не виносились на загал, тому що зайве афішування таких перемовин може коштувати життя людини.

Експерт наголосив, що робота ведеться, він не може розповідати про деталі, оскільки вони можуть вплинути на слідство, яке, в тому числі, ведеться проти громадян України, які сьогодні перебувають на території нашої держави і впливають на її територіальну цілісність.

За його словами, очевидним є той факт, що активність, яку сьогодні можна помітити, є результатом реалізації конкретного плану із приводу визволення українських громадян, які незаконно утримуються Кремлем.

Тандіт заявив, що у процесі звільнення полонених бере участь особисто президент України Володимир Зеленський.

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