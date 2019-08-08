Визволення політв'язнів напряму залежить від президента України: Ахтем Чийгоз

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз прокоментував перемовини президента України та Туреччини.

Нагадаємо, що звільненню Ахтема Чийгоза з російського полону сприяв президент Туреччини Ердоган. Чийгоз зазначив, що зараз мова йде не лише про звільнення з російського полону кримських татар. Він заявив, що одразу після його звільнення відбулась зустріч із Ердоганом, на якій Чийгоз також піднімав питання звільнення Сенцова та інших українців. Він зазначив, що Ердоган відреагував на ці прохання досить емоційно.

Заступник голови Меджлісу зазначив, що міжнародна ситуація 2017 і 2019 років дуже відрізняються. На його думку зараз Путін має значно більше можливостей для маневру ніж 2017 року. Чийгоз висловив впевненість, що Ердоган усі ці рокив на кожній зустрічі з Путіним піднімав питання звільнення українських політв'язнів не залежно від національності затриманого.

Успіх цього питання Чийгоз напряму пов'язує із політикою нового уряду та особистими переговорними якостями Володимира Зеленського.

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