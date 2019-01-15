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''Визнавши українців військовополоненими, Росія може їх утримувати до кінця війни'' – експерт

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Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що в разі виконання Женевської конвенції, у частині утримання військовополонених, відкриє можливості не тільки до обміну бранцями, але й дасть Москві можливість утримувати українців до кінця війни, яка закінчиться або з поверненням Криму до України, або з визнанням анексованого півострова у складі Росії.

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