''Визнавши українців військовополоненими, Росія може їх утримувати до кінця війни'' – експерт

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що в разі виконання Женевської конвенції, у частині утримання військовополонених, відкриє можливості не тільки до обміну бранцями, але й дасть Москві можливість утримувати українців до кінця війни, яка закінчиться або з поверненням Криму до України, або з визнанням анексованого півострова у складі Росії.

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