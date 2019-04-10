Визначились, де пройдуть офіційні дебати

Одна хвилина на екрані – майже 100 тисяч гривень. У "Суспільному" назвали суму, що виділили на дебати між кандидатами у президенти України. Такого дорогого ефірного часу Україна не пам'ятає. І це мова йде не про публічну дискусію на Олімпійському, а у студії "Суспільного телебачення".

У НСТУ та Центрвиборчокмі наполягають - офіційні дебати мають пройти саме у студії суспільного і там вже готові до їх проведення, каже голова правління Зураб Аласанія. Дебати запланували 19-го квітня на 20-ту годину вечора. Проте кандидати Зеленський та Поршенко збираються дискутувати на Олімпійському 19го квітня, о 19й годині. Аласанія каже – вони фізично не встигнуть приїхати в студію. Але не зважаючи на це - кандидатів чекатимуть у студії, бо гроші треба освоювати.

"На той час все буде готово студія, модератор, вся робота буде зроблена. Це є в кошторисі і цього не зміниш. На екрані, якщо жоден з кандидатів не з'явиться нас буде напоготові будь-що нейтрального характеру. Наприклад маленькі звірятка. А в той час буде бігучий рядок, згідно з постановою, слова "перепрошую: кандидат такий то не з'явився на дебати"", — говорить голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

У ЦВК наполягають: "Стадіон – то стадіон", там кандидати можуть влаштувати власне, так зване "ток-шоу", а нехтувати законними дебатами – не можна. Мовляв, хоч вони і не обов‘язкові, але суспільство має до них великий інтерес. Крім того, якщо кандидати таки доїдуть до студії Суспільного - під час діалогу повинні дотримуватися таймінгу та уникати агітації. Якщо залишаться на Олімпійському – все оплачувати мають за власний рахунок, а потім прозвітувати про витрачені кошти.

"Якщо кандидати домовляються між собою про проведення за рахунок виборчих фондів, якоїсь суспільної акції. Я не знаю, що воно буде - дебати, ток-шоу. Це різні формати, як вони домовляться. Вони організують все. ЦВК має відношення разом з НАЗК перевірки виборчих фондів. Яким чином рахунки накопичувалися і яким чином вони витрачались", — говорить голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

І поки між собою чубляться кандидати, суспільне та ЦВК - у поліції мовчки почали готувати "Олімпійський" до проведення заходу. Адже з двома кандидатами чи з одним – дебати на стадіоні все одно відбудуться. Порошенко запросив Зеленського на 14 квітня, останній каже – піде, але 19го. Чинний президент заявив, що готовий приїхати в обидві дати. Тому Нацполіція прямо на території спорткомплексу провела нараду з керівниками екстрених служб, навіть залучили Нацгвардію та дирекцію стадіону.

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