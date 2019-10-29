Візит Зеленського в Золоте: стали відомі нові подробиці

Крім скандальної поїздки президента України Володимира Зеленського до Золотого була ще одна поїздка на передову, яка відбулася вночі.

Про це заявив експредставник України у ТКГ Роман Безсмертний, передає Еспресо.TV. Він додав, що цей маневр був надзвичайно небезпечним.

"Йде чергова серія кіно на фронті. Вам будь-який військовий скаже: який дурень придумав цю поїздку на передок? Бо крім того, що ми бачили, була ще одна поїздка. Нічна поїздка на передню лінію. Хто відповідатиме за це? Якщо такі рішення ухвалюються начальником штабу, багато людей везли президента на передову, то ці люди не дружать із головою. Це дуже небезпечна річ", – сказав Безсмертний.

Він наголосив, що ті, хто планує такі операції, повинні пам'ятати, що президент є Верховним Головнокомандувачем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський, обговорюючи з добровольцями шляхи вирішення конфлікту сказав, що "йому пофіг", з ким укладати перемир'я, головне – зупинити війну.

На скандал у Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато хто підтримав Зеленського. Вони заявили, що військові мають підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар. Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться у Золотому.

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