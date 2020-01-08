Візит Зеленського до Оману: чому виник скандал

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував реакцію українського суспільства на відпочинок президента Зеленського в Омані.

"Справа у рейтингах. Коли Порошенко полетів на Мальдиви його ненавиділо рівно стільки ж, скільки підтримує президента Зеленського зараз - це близько 70-ти відсотків. Тому ці 70% хейтерів почали цю кампанію по дискредитації Порошенка, який по суту є задекларованим доларовим мільйонером, він міг цей відпочинок собі дозволити. Але у нас заможна людина в Україні - це ознацає, що десь вкрав, і на думку виборців великі гроші у нас заробити не можна. Багатство - це зло і це хвороба", - заявив Тизенгаузен.

Він також додав, що Офіс президента Зеленського дійсно виправдовувався, і ця ситуація нагадала йому "дитячий садок".

"Зараз журналісти дістанусь ще більше інформації про візит Зеленського до Оману і йому доведеться тушити не одну маленьку пожежу, а значно більшу. Усі ці фейли трапляються якраз тому, що Зеленський заходив зі слоганом, що вони інші. Що вони не брешуть, що вони не кнопкодавлять і т.д.", - зазанчив Тизенгаузен.

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