Візит Зеленського до Брюсселя: Obozrevatel News

Візит Зеленського до Брюсселя

Курс на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО залишається незмінним. Про це Володимир Зеленський заявив напередодні на зустрічі із генеральним секретарем НАТО під час свого першого закордонного візиту до Брюсселя. За словами Зеленського, Київ розраховує на поновлення діалогу в рамках Комісії Україна-НАТО на всіх рівнях. Президент України запросив Північно-атлантичну раду провести своє засідання в Україні. Сьогодні у Володимира Зеленського заплановані зустрічі із головою Європейської Ради Дональдом Туском та головою європейської дипломатії – Федерікою Могеріні. На порядку денному – питання подальшої інтеграції України до євро-атлантичних структур, реформи та протистояння збройній агресії Росії.

Після зустрічі генсек НАТО анонсував масштабні навчання країн-членів Альянсу у Чорному морі за участю морських флотів України. Вони відбудуться вже наступного місяця. За словами Єнса Столтенберга, це відповідь НАТО на агресивну політику Москви. Альянс посилює свою присутність у регіоні та надає всебічну підтримку Україні та Грузії.

У Брюсселі Володимир Зеленський також зустрівся із своїм польським колегою Анджеєм Дудою та прийняв запрошення відвідати Варшаву. На зустрічі із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером Зеленський обговорив питання взаємодії України з Євросоюзом. Обидва узгодили дату проведення 21-го саміту Україна-ЄС. Він відбудеться 8-го липня у Києві.

Нова акція під МВС

У Києві знову пікетували будівлю МВС. Люди зібралися напередодні ввечері через смерть 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, у вбивстві якого підозрюють поліцейських. Акцію назвали "Безкарність вбиває". Люди палили шини та вимагали відставки очільника МВС Арсена Авакова. Під міністерство несли іграшки та квіти.

Аналогічні мітинги відбулися у багатьох інших містах України, серед яких Херсон, Кропивницький, Дніпро, Львів та Миколаїв. Та найбільші протести спалахнули в рідному місті вбитого Кирила Тлявова – Переяславі-Хмельницькому. Акція переросла у сутички з правоохоронцями. Останні зі щитами оточили будівлю відділку. У відповідь у них почали жбурляти каміння та димові шашки, фаєри та підривали петарди. Поліцейські застосували газові балончики. Заспокоїти мітингувальників вийшов виконувач обов’язків голови поліції Київщини Андрій Нєбитов. У керівництві області заявили, що проведуть переатестацію особового складу, а попередників - звільнять.

Зустрілися з рідними загиблого хлопчика

Напередодні з мамою та бабусею хлопчика зустрілися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Національної поліції Сергій Князєв. Вони пообіцяли особисто стежити за перебігом розслідування. Крім того, співробітники Нацполіції Київщини вирішили перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток і взяти на себе витрати з поховання Кирила. Вбитого хлопчика поховають сьогодні. Його тіло у білій маленькій труні напередодні родичі забрали з київського моргу.

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