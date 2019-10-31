Візит Столтенберга – це дуже добрий знак для нас: Сергій Джердж

Голова громадської ліги "Україна - НАТО" Сергій Джердж у прямому етері ObozTV прокоментував новини про приїзд Столтенберга в Україну.

"Данія дала дозвіл на Північний потік-2, а в Україні нещодавно дали дозвіл на закупівлю російської електроенергії. Тому невідомо ще кого і в чому звинувачувати. А що стосується НАТО, то це візит серйозний, важливий, і він не є візитом ознайомчим, чи візитом ввічливості. Якщо би не було чіткої позиції української влади на членство в НАТО та ЄС, то очевидно Північноатлантична рада не відвідувала би Україну, але такі заяви були. Президент Зеленський перший свій візит здійснив у Брюссель, і перша інституція, яку він відвідав, - це була штаб-квартира НАТО, а вже потім він долучився до відвідин структур ЄС. Тому цей курс у нас зберігається, він закріплений в Конституції, і візит Північноатлантичної ради є доречним, щоб посилити співпрацю. Це дуже добрі сигнали для нас", - заявив Джердж.

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