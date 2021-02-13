Візит президента України в ОАЕ

Таша Адамович Відео 17:45, 13.02.2021 Оновлено: 18:24, 13.02.2021

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули в Об’єднані Арабські Емірати. Їхній офіційний візит у країну триватиме 14–15 лютого.

Ці два дні будуть насичені важливими зустрічами, результатом яких стане поглиблення співпраці між двома країнами та підписання низки документів, повідомила пресслужба Офісу президента.

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