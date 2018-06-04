Виверження вулкана в Гватемалі, загрози РФ матері Кольченко - новини на ObozTV

Матері українського політв‘язня Олександра Кольченка погрожують росіяни. Українські танкісти взяли участь на міжнародних змаганнях у Німеччині. Українські дороги виявилися одними з найгірших у світі. У Гватемалі сталося потужне виверження вулкана Фуего, внаслідок якого загинули десятки людей та сотні постраждали.

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