Вице-спикер Госдумы устроил скандал в ПАСЕ из-за Грузии

Вице-спикер Госдумы устроил скандал в ПАСЕ из-за Грузии2.2т Читати матеріал російською
Скандальный вице-спикер нелегитимной Госдумы России Петр Толстой набросился на грузинскую журналистку в кулуарах ПАСЕ.
Он пытался убедить ее в законности оккупации Южной Осетии и Абхазии и агрессивно выкрикивал, что эти территории никогда не будут освобождены. Фрагмент с наглым поведением российского политика показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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