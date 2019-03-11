МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфюмерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Виступи радикалів: експерт розповів, чи варто чекати на революцію після виборів

107Читати матеріал російською

Заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко, коментуючи сутички "Нацкорпусу" з підрозділами нацпоіції, зазначив, що під час виборів відбувається загальна політизація населення, під якою слід розуміти також і екстималізацію. Він прогнозує, що напруження буде зростати до самих виборів, через протиставлення одних політичних сил іншим, які звинувачують одне одного у неправоті поглядів і позицій.

За його словами, президент України Петро Порошенко став заручником своєї політичної патріотичної позиції, з якої його намагаються вибити праворадикальні націоналістичні сили. Але, радикальні виступи до виборів він назвав "спуском пари", які роблять напруження після виборів малоймовірним.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Богдан Петренко

Новини

Всі новини