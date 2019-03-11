Виступи радикалів: експерт розповів, чи варто чекати на революцію після виборів

Виступи радикалів: експерт розповів, чи варто чекати на революцію після виборів107Читати матеріал російською
Заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко, коментуючи сутички "Нацкорпусу" з підрозділами нацпоіції, зазначив, що під час виборів відбувається загальна політизація населення, під якою слід розуміти також і екстималізацію. Він прогнозує, що напруження буде зростати до самих виборів, через протиставлення одних політичних сил іншим, які звинувачують одне одного у неправоті поглядів і позицій.
За його словами, президент України Петро Порошенко став заручником своєї політичної патріотичної позиції, з якої його намагаються вибити праворадикальні націоналістичні сили. Але, радикальні виступи до виборів він назвав "спуском пари", які роблять напруження після виборів малоймовірним.
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