Виступ Зворигіної

Софія Ковнір Відео 16:13, 16.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Українські медики запустили флешмоб, вимагаючи обіцяних зарплат. Відео

"Дочка стукала в двері лікарні, ніхто не відчиняв": подробиці загибелі однорічної дитини на Тернопільщині

ПЦУ у 2021 році можуть визнати ще 2-4 помісні православні церкви, – Драбинко

Близько 70-80% тих, хто прибуває до України з ОРЛО, хворі на COVID-19, – Гайдай

ДБР вручило Чорновол підозру у вбивстві на Майдані. Документ