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11 вересня • оновлено в 22:13
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Виставка з елементами доповненої реальності проходить у Києві

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Один з організаторів першої в історії України анімаційної виставки та засновник анімаційної школи PAUSE TO PLAY Нікіта Кравцов прокоментував проведення виставки на арт-заводі "Платформа".

Він зазначив, що у організаторів були переживання, як відреагують люди. Адже до цієї виставки у відвідувачів не могло бути подібного досвіду. Їм потрібно було прийти на арт-завод, завантажити додаток та наводити телефон, щоб побачити об'єкти доповненої реальності. І у організаторів не було впевненості, чи розберуться гості.

Проте всі побоювання, за словами Кравцова, були марними. У перший день прийшло досить багато людей, які легко в усьому розібрались. Найцікавішим фактом Нікіта назвав реакцію відвідувачів, адже багато хто починав посміхатись, фотографуватись, всі випромінювали емоції, зазначив Кравцов.

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