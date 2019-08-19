Висока культура сексу: поради гінеколога

Не зажди українці повертаються з відпочинку лише із магнітиками та подарунками. За даними ВООЗ венеричні захворювання щодня вражають близько 1 млн осіб у світі.

Лікар-гінеколог Сергій Бакшеєв прокоментував таку високу кількість венеричних захворювань та порадив, як українцям краще та безпечніше займатися сексом. ВООЗ наголошують, що прогресу у процесі зупинення поширення основних венеричних захворювань у світі наразі немає. За їх даними кожна 25 людина у світі має одну із найпоширеніших венеричних хвороб: хламідіоз, гонорею, сифіліз та трихомонаду. Якщо ці хвороби не лікувати, вони можуть привезти до безпліддя та підвищення виникнення ВІЛ.

Гінеколог наголосив, що за темпами поширення ВІЛ Україна входить до групи лідерів. Фактично, у нас епідемія ВІЛ, додав він. Разом із тим, лікар зазначив, що Україна рухається хорошими темпами у підвищенні сексуальної культури, яка, на його думку, тут розвивається значно краще ніж в інших країнах колишнього Радянського Союзу.

Бакшеєв заявив, що венеричні хвороби були завжди, просто не завжди їх такими вважали лікарі. Так, наприклад, Європу сифілізом заразили моряки з команди Христофора Колумба. Фактично, повернення їх до Європи спричинило там епідемію цієї хвороби, а трихомоніаз, за словами лікаря, більше 80 років вважався нормальним мешканцем людського тіла і не лікувався. Він зазначив, що сьогодні інфекції, які передаються статевим та сексуальним шляхом, лікуються.

Найбільшою проблемою сексуальних та статевих стосунків лікар назвав неможливість визначення факту зараження інфекцією за зовнішнім виглядом можливого партнера. Це стосується як смертельних хвороб, таких як гепатит або СНІД, так і виліковних вірусних захворювань, таких як хламідіоз. Бакшееєв радить обов'язково користуватись презервативом, хоча і зазначає, що презерватив не захищає від зараження на 100%. Також, якщо контакт із новим партнером і відбувся, він радить якнайшвидше перевіритись на наявність нової вірусної бази у тілі.

Лікар заявляє, що у самому клубному сексі, тобто великій кількості статевих контактів, немає нічого поганого. Поганим і небезпечним лікар вважає факт передавання партнерами інфекцій, які часто протікають приховано і жодним чином себе не проявляють на рівні симптомів.

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