Вищий антикорупційний суд діє всупереч нормам КПК

В'ячеслав Буткалюк Відео 11:00, 31.07.2020

Вищий антикорупційний суд виходить за межі правового поля, грубо порушує Кримінальний процесуальний кодекс України та спотворює судову практику.

Про це в інтерв’ю для OBOZREVATEL заявила адвокат Тетяна Козаченко, яка захищає інтереси колишнього власника VAB банку Олега Бахматюка. Вона зазначає, що ВАКС скасував рішення Печерського районного суду, яке було остаточним і таким, що не підлягає оскарженню.

Ці та інші порушення тепер буде розглядати Європейський суд з прав людини і Вища рада правосуддя

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