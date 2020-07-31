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31 липня • оновлено в 11:19
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Вищий антикорупційний суд діє всупереч нормам КПК

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Вищий антикорупційний суд виходить за межі правового поля, грубо порушує Кримінальний процесуальний кодекс України та спотворює судову практику.

Про це в інтерв’ю для OBOZREVATEL заявила адвокат Тетяна Козаченко, яка захищає інтереси колишнього власника VAB банку Олега Бахматюка. Вона зазначає, що ВАКС скасував рішення Печерського районного суду, яке було остаточним і таким, що не підлягає оскарженню.

Ці та інші порушення тепер буде розглядати Європейський суд з прав людини і Вища рада правосуддя

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Автор
В&#39;ячеслав Буткалюк В'ячеслав Буткалюк
Теми
Обозреватель TV Спецтема СПЕЦРЕПОРТАЖ
Особи
Тетяна Козаченко Ірина Венедіктова Олег Бахматюк Назар Холодницький Артем Ситник
Теги
Вищий антикорупційний суд Національне антикорупційне бюро України Спеціалізована антикорупційна прокуратура корупція
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