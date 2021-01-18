Вірусологиня Мироненко розповіла про постковідний синдром

Тетяна Гайжевська Відео 14:11, 18.01.2021

Лікарка-вірусологиня Алла Мироненко розповіла, що коронавірус призводить до загострення проблем із здоров’ям. Зокрема, постковідний синдром характеризується сильним тривалим головним болем. Базовий імунітет внаслідок застосування вакцин повинен сформуватися у тих, хто зробить щеплення від COVID-19, припустила вона.

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