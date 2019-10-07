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7 жовтня • оновлено в 17:57
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Вірусний менінгіт на Харківщині: зафіксовано 29 випадків захворювання

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Сімейний лікар Владислав Ващенко заявив, що вірусну симптоматику менінгіту визначити може лише лікар.

Батьки можуть звернути увагу на те, що дитина може забагато часу проводити уві сні, дитина постійно лежить і поводиться більш апатично, ніж під час перебігу застудних хвороб раніше. Перевірити наявність менінгіту можна просто, спробувавши дати дитині чашку, якщо дитина не зможе взяти її, буде промахуватись, то потрібно терміново звертатись до лікаря.

Перебіг цієї хвороби завжди різний. Може пройти і 2-3 доби, поки хвороба розвинеться у щось подібне по симптоматиці, але це може відбуватись і блискавично, зазначив лікар.

Якщо ви помітили, що є головний біль, або якісь нетипові для звичайної застуди симптоми, то будь який сімейний лікар чи педіатр зможе визначити менінгінальні вони, чи ні, заявив Ващенко.

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Владислав Ващенко
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