Виробники ліків закладають в ціну до 50% на маркетинг: пояснення експерта

Виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала вартість ліків в Україні та пояснила чому ціна в Україні вища.

"Нещодавно ми отримали лист від антимонопольного комітету, який говорить що маркетингова надбавка на ліки в Україні сягає до 50%. Що це означає? Це значить, що виробник, який встановлює ціну на ліки, закладає витрати на рекламу на телебаченні, на семінари для лікарів на Тенерифе та інших островах, куди вивозять лікарів, на те, щоб препарат стояв на потрібному місці. І тому ми сплачуємо з вами таку високу ціну. В Європі це все регулюється, і там немає такої великої монополії", - заявила Іваненко.

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