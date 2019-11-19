Виробника вейпів у США звинувачують у маніпуляції інформацією та смертях підлітків
Ведучий програми "Підсумки" Вадим Колодійчук розповів про найважливіші свіжі новини станом вечір вівторка 19 листопада
Влада планує впоратися із чергами у дитячі садочки у найближчі чотири роки
На курців чекають нові стандартизовані пачки цигарок із великими зображеннями хвороб та моторошним дизайном
Виробника вейпів у США звинувачують у маніпуляції інформацією та смертях підлітків
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