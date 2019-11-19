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19 листопада • оновлено в 20:36
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Виробника вейпів у США звинувачують у маніпуляції інформацією та смертях підлітків

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Ведучий програми "Підсумки" Вадим Колодійчук розповів про найважливіші свіжі новини станом вечір вівторка 19 листопада

Влада планує впоратися із чергами у дитячі садочки у найближчі чотири роки

На курців чекають нові стандартизовані пачки цигарок із великими зображеннями хвороб та моторошним дизайном

Виробника вейпів у США звинувачують у маніпуляції інформацією та смертях підлітків

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