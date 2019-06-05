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Вирішили відкрутитися від всіх звинувачень: експерт пояснив стратегію адвокатів поліцейських

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Заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко зазначив, що дві обставини, які ускладнюють позицію поліцейських з Переяслав-Хмельницького – стан алкогольного сп'яніння і вбивство дитини – могло б змінити відверте зізнання, яке за нормами Карного кодексу України пом'якшує відповідальність. Проте, на думку експерта, адвокати та обвинувачені вирішили "грати в довгу" та намагатись взагалі відкрутитися від всіх звинувачень.

Він не виключає, що підозрюваним не буде висуватись звинувачення у умисному вбивстві, за що передбачалось би й довічне позбавлення волі, про яке почали говорити після емоційних заяв генпрокурора Юрія Луценка, які лунали на тлі трагічної смерті дитини.

Він наголосив, що без відвертого визнання провини, вони матимуть верхню межу тієї статті, яка буде застосована, а за вбивство з необережності, яке, на його думку, скоріш за все і залишать, це може скласти 5 років позбавлення волі.

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