Віра, яка розділила Британію: чому в Белфасті стоїть стіна

"Стіна" не тільки знаходиться на кордоні України і Росії, розділяючи два світогляди, не тільки на кордоні США і Мексики, якою Дональд Трамп хоче відокремити бідність від достатку, а й всередині Великобританії, розділяючи дві віри.

"Стіна миру" в Ольстері розділяє католицькі (як правило, ірландські націоналістичні) і протестантські (британські юніоністські) райони в Північній Ірландії, перші з яких були побудовані за часів розпалу Конфлікту в Північній Ірландії, після масових заворушень 1969 року.

"Стіни миру", які стоять в Белфасті, Деррі, Портадаун і Лургане, в довжину можуть досягати п'яти кілометрів і висотою в 6 метрів. Вони охороняються поліцією, відкриті вдень, але закриті вночі.

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