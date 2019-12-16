Випуск OBOZ NEWS о 11:00 16 грудня 2019 року
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Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається, що нове перемир'я на Донбасі буде оголошене 20 або 21 грудня
двоє українських бійців дістали поранення під час ворожого обстрілу на Донбасі.
У Миколаєві, біля одного з придорожніх готелів, знайшли мертвими двох водіїв.
В американському Сенаті заслухають доповідь особистого адвоката Дональда Трампа – Руді Джуліані про його нещодавню подорож в Україну.
Учасники 25-ї кліматичної конференції ООН в Мадриді не змогли підписати угоду про зобов‘язання країн щодо скорочень викидів парникових газів в атмросферу.
Мотопробіг Санта-Клаусів влаштували в Іспанській Барселоні.
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