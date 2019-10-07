Випуск OBOZ NEWS о 15:00 7 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 15:00 7 жовтня 2019 року70
До зустрічі нормандської четвірки майже все готове.
Кремль заявив, що не є стороною конфлікту, що впливає на відведення сил на сході України.
Через зниження температури повітря, у Львові увімкнули опалення.
Менше тижня залишається до старту розрахунку субсидій в Україні
Паризьке кабаре "Мулен руж" відзначає 130 річницю з дня заснування
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