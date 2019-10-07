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7 жовтня • оновлено в 17:53
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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 7 жовтня 2019 року

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До зустрічі нормандської четвірки майже все готове.

Кремль заявив, що не є стороною конфлікту, що впливає на відведення сил на сході України.

Через зниження температури повітря, у Львові увімкнули опалення.

Менше тижня залишається до старту розрахунку субсидій в Україні

Паризьке кабаре "Мулен руж" відзначає 130 річницю з дня заснування

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