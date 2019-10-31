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31 жовтня • оновлено в 16:58
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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 31 жовтня 2019 року

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до народних депутатів України.

Народному депутату Ярославу Дубневичу оголосили про підозру у розкраданні коштів.

В Японії згоріла ущент унікальна пам‘ятка архітектури – середньовічний замок Сюрі

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