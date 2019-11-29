Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:03
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Випуск OBOZ NEWS о 15:00 29 листопада 2019 року

49

Проблеми з підключенням тепла у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській областях та Києві.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень трьом працівникам Головного управління національної поліції в Одеській області.

Семеро загиблих внаслідок авіакатастрофи у Канаді

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини ObozTV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини