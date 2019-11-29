Випуск OBOZ NEWS о 15:00 29 листопада 2019 року
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Проблеми з підключенням тепла у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській областях та Києві.
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень трьом працівникам Головного управління національної поліції в Одеській області.
Семеро загиблих внаслідок авіакатастрофи у Канаді
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