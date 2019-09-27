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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 27 вересня 2019 року

1.1т

Аби отримати рекомендації Ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною, протягом наступних тижнів уряд продовжить переговори з Міжнародним валютним фондом.

Питання можливого підвищення курсу валюти до 28 гривень за долар у зв’язку з новим проектом Державного бюджету здебільшого залежить від Міністерства фінансів та уряду

Скандал у Дніпрі через каналізаійні люки

Столиця готується до опалювального сезону.

Якщо Лондон не досягне угоди з ЄС щодо Брексіт, то відповідальною за це буде Британія.

Литва відмовилась від ідеї онлайн-голосування через загрозу Росії.

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