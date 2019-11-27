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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 27 листопада 2019 рок

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У Світловодську Кіровоградської області у 129 будинках із майже двох з половиною сотень увімкнули опалення.

Апеляційний суд Одеси відпустив під домашній арешт Вадима Чорного — власника готелю "Токіо Стар", в якому через пожежу в ніч на 17 серпня загинуло 9 людей.

Навколо танкера "Делфі" встановлюють плавучі загородження.

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