Випуск OBOZ NEWS о 15:00 23 жовтня 2019 року 51

У Коцюбинському- під Києвом невідома жінка викрала чотиримісячне немовля

Поліція встановила особи чоловіків, які загинули під час вибуху гранати в центрі Києві

Президент України Володимир Зеленський вимагає від усіх членів комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики пройти перевірку на детекторі брехні

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав всі країни-члени Північноатлантичного Альянсу збільшити підтримку Україні.

Фуру, у якій були 39 тіл, виявили у містечку Грейс поблизу Лондона.

Туреччина оголосила про кінець військової операції на північному сході Сирії

Влада Гонконгу відкликала поправку до закону про екстрадицію до материкового Китаю, що призвела до масових протестів.

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