Випуск OBOZ NEWS о 15:00 23 вересня 2019 року 93

Триденну жалобу за загиблими в аварії, що сталася в ніч на 23 вересня оголосили на Житомирщині.

ДТП сталося внаслідок зіткнення бензовоза та автобуса. Дев'ятеро людей загинули. Нині для родичів організували трансфер, щоб вони могли опізнати тіла- повідомили в мерії Житомира.

У Нацполіції, повідомили, що вже затримали винуватця трагедії .

У Чернігові водій-підліток не впорався з керуванням на мокрій дорозі та влетів у придорожнє дерево. Він та ще троє пасажирів-підлітків, які були в авто, загинули.

Вцілілу дівчину забрали до лікарні, про це повідомили у поліції Чернігівської області.Водійського посвідчення хлопець не мав.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні розпочинає свій візит до Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський звернувся до українців. Закликав повідомляти на гарячу лінію НАБУ про факти корупції. У своєму відеозверненні пообіцяв, що правоохоронці належним чином реагуватимуть на такі звернення українців.

В Албанії затримали місцевих журналістів. Правоохоронці звинувачують їх у публікації неправдивої інформації, що викликала паніку стосовно землетрусу.

Всесвітній День без автомобілів вперше пройшов у Лондоні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал