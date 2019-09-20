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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 20 вересня 2019 року

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Київському мінерові обирають запобіжний захід. У Дніпровському районному суді відбувається засідання у справі Олексія Белька.

Отруєння в Одеській школі. Кількість хворих дітей перевалила за 50.

Кілька людей потонули, близько тисячі евакуювали в Техасі внаслідок урагану Імельда.

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