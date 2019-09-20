Випуск OBOZ NEWS о 15:00 20 вересня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 15:00 20 вересня 2019 року160
Київському мінерові обирають запобіжний захід. У Дніпровському районному суді відбувається засідання у справі Олексія Белька.
Отруєння в Одеській школі. Кількість хворих дітей перевалила за 50.
Кілька людей потонули, близько тисячі евакуювали в Техасі внаслідок урагану Імельда.
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