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17 жовтня • оновлено в 17:48
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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 17 жовтня 2019 року

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Колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олега Гладковського затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Нардепи ухвалили в цілому законопроект щодо управління безпекою автодоріг.

Наркотиків на 10 мільйонів гривень вилучили правоохоронці у жителя столиці.

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