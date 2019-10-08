Випуск OBOZ NEWS о 12:00 8 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 8 жовтня 2019 року54
Коли почнеться Робота Верховної Ради над новим законом про особливий статус Донбасу?
На Донбасі минулої доби бойовики відкривали вогонь 27ім разів.
Служба безпеки викрила начальницю одного з державних банків, яка систематично вимагала гроші від переселенців
Захист народного депутата восьмого скликання Сергія Пашинського, якого підозрюють у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, буде оскаржувати рішення суду про його арешт.
Посол США в ЄС Гордон Сондленд сьогодні дасть свідчення у Конгресі щодо справи про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського.
Тисячі людей вийшли на вулиці із протестом проти зміни клімату.
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