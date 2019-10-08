Випуск OBOZ NEWS о 12:00 8 жовтня 2019 року 54

Коли почнеться Робота Верховної Ради над новим законом про особливий статус Донбасу?

На Донбасі минулої доби бойовики відкривали вогонь 27ім разів.

Служба безпеки викрила начальницю одного з державних банків, яка систематично вимагала гроші від переселенців

Захист народного депутата восьмого скликання Сергія Пашинського, якого підозрюють у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, буде оскаржувати рішення суду про його арешт.

Посол США в ЄС Гордон Сондленд сьогодні дасть свідчення у Конгресі щодо справи про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

Тисячі людей вийшли на вулиці із протестом проти зміни клімату.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!