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8 листопада • оновлено в 17:16
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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 8 листопада 2019 року

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Вибух в багатоповерхівці Луцька на вулиці Соборності. Потерпів господар квартири

Заплановане на 12ту годину сьогодні розведення військ у Петрівському перенесли на добу.

Диктант єдності сьогодні пишуть українці у всьому світі.

США та Євросоюз відреагували на різку заяву Еммануеля Макрона про те, що НАТО нібито переживає кризу.

Північна Англія потерпає через потужну повінь.

В жалобі - дім моди Луї- вітон.

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