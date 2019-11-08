Випуск OBOZ NEWS о 12:00 8 листопада 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 8 листопада 2019 року58
Вибух в багатоповерхівці Луцька на вулиці Соборності. Потерпів господар квартири
Заплановане на 12ту годину сьогодні розведення військ у Петрівському перенесли на добу.
Диктант єдності сьогодні пишуть українці у всьому світі.
США та Євросоюз відреагували на різку заяву Еммануеля Макрона про те, що НАТО нібито переживає кризу.
Північна Англія потерпає через потужну повінь.
В жалобі - дім моди Луї- вітон.
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