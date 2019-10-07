Випуск OBOZ NEWS о 12:00 7 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 7 жовтня 2019 року77
340 гірників вивели на поверхню внаслідок пожежі на шахті Центальна компанії Торецьк вугілля
Аварія на трасі Харків-Сімферополь. Вантажівка наїхала на легковий автомобіль. Загинув водій легковика.
По всій Україні запустять групи реагування поліції на сімейне насильство.
Сполучені Штати відводять свої війська від турецько-сирійського кордону після розмови Трампа із Ердоганом.
У Косові відбулися позачергові вибори до парламенту.
У Лондоні починається акція протесту за збереження
клімату.
Благословення для чотирилапих.
Сотні домашніх улюбленців окропили святою водою в церкві святого Франциска Ассизького в Перу.
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