Випуск OBOZ NEWS о 12:00 7 листопада 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 7 листопада 2019 року48
План перехоплення діє столиці. Павоохоронці розшукують чоловіка, що кинув вибухівку на дах автомобіля Мерседес
Причетного до вибуху гранати у житловому будинку на Львівщині затримали.
Трасу Київ - Одеса відновлять за рахунок кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку.
Іран отримав першу партію збагаченого урану.
У Великій Британії- витік отруйних хімікатів.
Виявили новий штам ВІЛ.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы