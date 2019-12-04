Випуск OBOZ NEWS о 12:00 4 грудня 2019 року

В Одесі - масштабна пожежа у місцевому коледжі економіки.

Сьогодні в парламенті знову візьмуться за ринок землі. Народні депутати запланували парламентські слухання.

Тринадцять населених пунктів у Ніжинському районі на Чернігівщині отримають газ вже сьогодні.

Вибух газу в житловому будинку в Росії. Там обвалилася ціла стіна.

У Конгресі США оприлюднили звіт щодо імпічменту Трампа.

Грета Тунберг на катамарані прибула до Португалії після тритижневої подорожі Атлантичним океаном.

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