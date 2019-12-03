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3 грудня • оновлено в 14:33
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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 3 грудня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський планує провести засідання Ради національної безпеки та оборони України перед зустріччю у нормандському форматі.

Спіймали на гарячому. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підвередила затримання "правої руки" директора ДБР Романа Труби.

Пожежа у Полтаві. Горіли склади підприємства, що займається виробництвом будівельних пластикових виробів

В Україну йдуть снігопади.

Через потужний тайфун на Філіппінах терміново евакуювали 200 тисяч людей.

Жителі Австралії впевнені – масштабні пожежі в країні досі тривають через зміну клімату. Від уряду країни вимагають рішучих дій.

Влада Гонконгу почала пошук діалогу із протестувальниками.

Найдорожчу ялинку в світі встановили в одному з готелів Іспанії.

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