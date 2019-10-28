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28 жовтня • оновлено в 14:07
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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 28 жовтня 2019 року

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Значних перевищень рівня забруднення атмосферного повітря в Україні не зафіксовано.

Американський президент Дональд Трамп скасував призупинення безмитного режиму США на ввезення низки українських товарів.

Пекін очікує від британської поліції швидкого і неупередженого розслідування смерті 39 громадян Китаю.

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